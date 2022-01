Inter, Barella non vede l'ora. Inizia la doppia sfida di Capitan futuro (Di venerdì 7 gennaio 2022) Un anno a caccia di bis dopo un dicembre "normale". Nicolò Barella si tuffa nel 2022 con quella carica di chi da piccolo è caduto nel pentolone della pozione magica, come Obelix. Dopo aver vinto ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 7 gennaio 2022) Un anno a caccia di bis dopo un dicembre "normale". Nicolòsi tuffa nel 2022 con quella carica di chi da piccolo è caduto nel pentolone della pozione magica, come Obelix. Dopo aver vinto ...

Advertising

sportli26181512 : Inter, Barella non vede l'ora. Inizia la doppia sfida di Capitan futuro: Inter, Barella non vede l'ora. Inizia la d… - Gazzetta_it : Barella non vede l'ora. Inizia la doppia sfida di Capitan futuro #Inter - dell_inter : @xelagrillo Ieri sì, Barella non ha toccato praticamente palla. - aniello_mosca : @1926_cri Come l Inter ha barella, noi abbiamo spedalieri???????????? - eia58 : RT @emme1908: Da quando hanno capito di non poter competere sul campo con l'Inter perché sono inferiori hanno iniziato a piangere anche per… -