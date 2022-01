Il governo: vaccinarsi subito (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il sottosegretario del ministero della Salute, Andrea Costa, ha precisato che il decreto entrerà in vigore da subito, cioè dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e non il prossimo 15 febbraio. '... Leggi su italiaoggi (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il sottosegretario del ministero della Salute, Andrea Costa, ha precisato che il decreto entrerà in vigore da, cioè dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e non il prossimo 15 febbraio. '...

Advertising

TeresaBellanova : È il momento che il Governo proceda con l’#obbligovaccinale. Chi sceglie di non vaccinarsi si assuma le sue respons… - marialetiziama9 : RT @PicodaMirandola: Ammazzare i poveri e gli over 50 con un siero? L'INPS e tutti i parlamentari dosati con fisiologica ringraziano. Capit… - milkoscagl : RT @PicodaMirandola: Ammazzare i poveri e gli over 50 con un siero? L'INPS e tutti i parlamentari dosati con fisiologica ringraziano. Capit… - Martina95190659 : RT @PicodaMirandola: Ammazzare i poveri e gli over 50 con un siero? L'INPS e tutti i parlamentari dosati con fisiologica ringraziano. Capit… - Erdsve : RT @Erdsve: @theragex Ironico che il governo italiano parli di diritti e sovranita' quando priva i suoi cittadini non vaccinati (senza gree… -