Il Governo si è inceppato | Draghi faccia una proposta indecente di C Calenda

(Di venerdì 7 gennaio 2022) (di Carlo, leader di Azione) Ilsi è. In un mese l’esecutivoha compiuto passi falsi su almeno tre questioni decisive per il paese. La legge di bilancio è debole, poco ambiziosa; la risposta alla crisi determinata dall’aumento dei prezzi dell’energia è stata sin qui tattica e incapace di mettere a riparo le imprese dal rischio di fermata produttiva; il “mezzo obbligo vaccinale” e la selva di eccezioni, date di ingresso, esenzioni e sanzioni che lo accompagnano. Un provvedimento del tutto inadeguato per affrontare Omicron. L’approssimarsi dell’elezione del presidente della Repubblica ha indebolito la coesione della maggioranza e l’azione del. I partiti hanno iniziato a tirare la coperta nella propria direzione, che raramente coincide con l’interesse del paese. ...

La Carta della cultura è stata introdotta con la legge quadro sulla lettura, risalente al... Solo che nella fase applicativa qualcosa si è: a oggi, infatti, la card non è attiva. ......attività di beneficenza possono ricevere contributi esteri se si registrano presso il. Se ... Ed è qui che si èil meccanismo. Sebbene la dichiarazione del Ministero dell'Interno non ...