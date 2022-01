Green pass, parla il parrucchiere delle dive: «Finalmente è obbligatorio, sono stato il primo a volerlo» (Di venerdì 7 gennaio 2022) “La vedo come una cosa non di giustizia ma di stra-giustizia. Si potrebbe dire che è una decisione che dimostra la maturità dei popoli”. Il parrucchiere dei vip Roberto D’Antonio accoglie con grande soddisfazione le ultime misure del governo sul terreno delle misure anti-covid. Anzi, è addirittura sollevato dall’obbligo, dal 20 gennaio prossimo, del Green pass per i clienti dei parrucchieri. Obbligo imposto dal decreto legge varato lo scorso 5 gennaio. Green pass obbligatorio, il parrucchiere delle dive: era ora D’Antonio, che accoglie nel suo salone di bellezza nel centro di Roma personaggi come il regista Paolo Sorrentino o l’attrice Valeria Golino e ha ospitato anche Nancy Pelosi, sottolinea che quando si fanno le ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 gennaio 2022) “La vedo come una cosa non di giustizia ma di stra-giustizia. Si potrebbe dire che è una decisione che dimostra la maturità dei popoli”. Ildei vip Roberto D’Antonio accoglie con grande soddisfazione le ultime misure del governo sul terrenomisure anti-covid. Anzi, è addirittura sollevato dall’obbligo, dal 20 gennaio prossimo, delper i clienti dei parrucchieri. Obbligo imposto dal decreto legge varato lo scorso 5 gennaio., il: era ora D’Antonio, che accoglie nel suo salone di bellezza nel centro di Roma personaggi come il regista Paolo Sorrentino o l’attrice Valeria Golino e ha ospitato anche Nancy Pelosi, sottolinea che quando si fanno le ...

Advertising

VittorioSgarbi : «Super Green Pass»: scelta illiberale. Discriminazioni da Stato totalitario. Fanno pena. Non si capisce quale perve… - borghi_claudio : Sono al ventesimo amico/parente che mi ha detto (ma perchè?) di essere positivo in questi giorni. Al momento il con… - borghi_claudio : Punto è semplice: un governo convinto che gli over 50 non vaccinati MUOIONO TUTTI, metteva da SUBITO l'obbligo, sen… - luciaerrica : RT @AuroraLittleSun: Super Green Pass, Vittorio Sgarbi insulta il governo Draghi: 'Scelta illiberale, discriminazione da stato totalitario.… - ReggioPress : Caos quarantene, la Lega: “Guariti beffati, restano senza green pass” -