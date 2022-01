Draghi non spiega il quinto decreto in quaranta giorni: così abdica dal suo ruolo di guida (Di venerdì 7 gennaio 2022) di Carmelo Sant’Angelo Passata è la tempesta: odo ministri far festa, e Brunetta, tornato in su la via, che ripete il suo verso: “siamo i migliori”. Istintivamente rivolgo il mio sguardo a ponente, ma Sua Finanza Serenissima non irrompe, ed il mio cor si rallegra. Il quinto decreto in 40 giorni; lunghe file per i tamponi; nessuna apertura sullo smart working; delle misure di sostegno nemmeno l’ombra; tasso di positività schizzato al 17,3%; un crescendo rossiniano di restrizioni; quarantene fai-da-te; dirigenti scolastici sull’orlo di una crisi di nervi; dipendenti pubblici sospesi senza stipendio – che dovrebbe “assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa” (art. 36 Cost.) – e il premier ritiene che il popolo non meriti alcuna spiegazione. Abbandona i tre ministri sull’uscio di casa e si eclissa. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) di Carmelo Sant’Angelo Passata è la tempesta: odo ministri far festa, e Brunetta, tornato in su la via, che ripete il suo verso: “siamo i migliori”. Istintivamente rivolgo il mio sguardo a ponente, ma Sua Finanza Serenissima non irrompe, ed il mio cor si rallegra. Ilin 40; lunghe file per i tamponi; nessuna apertura sullo smart working; delle misure di sostegno nemmeno l’ombra; tasso di positività schizzato al 17,3%; un crescendo rossiniano di restrizioni; quarantene fai-da-te; dirigenti scolastici sull’orlo di una crisi di nervi; dipendenti pubblici sospesi senza stipendio – che dovrebbe “assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa” (art. 36 Cost.) – e il premier ritiene che il popolo non meriti alcunazione. Abbandona i tre ministri sull’uscio di casa e si eclissa. ...

