Covid | a Napoli lunga coda di ambulanze fuori dal Cotugno | “Fila anche oltre il cancello | neanche nel 2020 è successo” – Video

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Unadi ambulanza che arriva benil: è quanto si sono trovati davanti i soccorritori arrivando aldinel pomeriggio del 6 gennaio. Il, caricato sulla pagina Facebook, “Soccorritori Italiani”, ha fatto il giro del web. “Nemmeno nelquesto”, si sente dire neldall’autore delle immagini. I mezzi hanno attesoore con a bordo per lo più pazienti positivi o che presentano problemi di desaturazione: il personale dell’ospedale ha fornito assistenzadirettamente a bordo delleo ai pazienti in attesa sulle loro auto private, effettuando una specie di pre-triage. L'articolo proviene da Il ...

Zuccatelli, presidente ordine medici di Napoli: "La situazione è critica, ci serve aiuto ora. Rischiamo di perderne… - fattoquotidiano : Covid, i medici di Napoli: "Situazione critica. Il governo vari misure drastiche oppure saremo costretti a decidere… - GoalItalia : ??ULTIM'ORA ?? Un membro dello staff tecnico del Napoli positivo al Covid, alcuni tamponi sono da riprocessare ? #JuveNapoli - madforfree : Ecco perché le scuole non devono chiudere, né in Campania né altrove. Pezzo di @ClementinaSasso - Giusepp17413380 : RT @Agenzia_Ansa: Covid, Ordine dei Medici di Napoli: si rischia il 'codice nero'. 'La situazione è critica, abbiamo bisogno di aiuto ora.…

E l' Ordine dei Medici diminaccia: ' Si rischia il 'codice nero', quando medici dovranno ... da non vaccinato anti -, il torneo del Grande Slam , che ha vinto 9 volte. Secondo Myrta ...... giocate in condizioni precarie o addirittura con calciatori quarantenati in campo (ilha ... Ma se ilnon è colpa di nessuno, e sulla schizofrenia della autorità sanitaria si può far poco, ...La fila di ambulanze davanti all'ospedale Cotugno di Napoli. «Nemmeno nel 2020 è successo questo», dice l'autore del video che ha fatto il giro del web. Fonte: ...Un fiume di odio inonda (e intossica) le piazze virtuali dei social. E no, il Covid non ci ha reso migliori. Donne che lavorano, musulmani, persone con disabilità: nel secondo anno di pandemia è il po ...