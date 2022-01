Commovente messaggio di Conte per Eriksen: le parole (Di venerdì 7 gennaio 2022) Antonio Conte, attuale allenatore del Tottenham ed ex allenatore dell’Inter, ha parlato del calciatore Christian Eriksen. Il tecnico italiano ha allenato il danese nella scorsa trionfante stagione che ha portato l’Inter alla conquista del titolo. L’allenatore è tornato sull’episodio che ha colpito Eriksen questa estate e si è detto molto felice di rivederlo in campo. In Particolare, ha colpito una frase di Antonio Conte: “Per Eriksen la porta è sempre aperta!”. L’opzione Tottenham, club nel quale Eriksen ha già militato, potrebbe essere una soluzione romantica per il futuro del calciatore. Dunque, con questo messaggio Conte ha commosso tutti dando la propria disponibilità ad allenare nuovamente il giocatore danese. Di seguito il ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 7 gennaio 2022) Antonio, attuale allenatore del Tottenham ed ex allenatore dell’Inter, ha parlato del calciatore Christian. Il tecnico italiano ha allenato il danese nella scorsa trionfante stagione che ha portato l’Inter alla conquista del titolo. L’allenatore è tornato sull’episodio che ha colpitoquesta estate e si è detto molto felice di rivederlo in campo. In Particolare, ha colpito una frase di Antonio: “Perla porta è sempre aperta!”. L’opzione Tottenham, club nel qualeha già militato, potrebbe essere una soluzione romantica per il futuro del calciatore. Dunque, con questoha commosso tutti dando la propria disponibilità ad allenare nuovamente il giocatore danese. Di seguito il ...

