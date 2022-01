Benevento | in prestito al Teramo | il giovane Rillo potrebbe cambiare maglia

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un occhio anche ai giovani, soprattutto a quelli in. E’ il caso di Francesco, ragazzo della cantera delattualmente in forza al. Il ragazzo classe 2000, che ha debuttato in serie B con i giallorossi nella stagione 2019/20,in questa sessione invernale di calciomercato. Nonostante le quindici presenze collezionate in serie C,lasciare l’Abruzzo per trasferirsi in Emilia Romagna. Il, infatti, starebbe pensando a uno scambio con il Piacenza, che porterebbe Lorenzo De Grazia a compiere il tragitto inverso. Un affare che siconcretizzare solo con l’assenso del ...

