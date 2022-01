Audrey Hepburn: biopic sull’attrice interpretato da Rooney Mara (Di venerdì 7 gennaio 2022) A rriva sui grandi schermi un biopic su Audrey Hepburn, che sarà interpretato dall’attrice Rooney Mara, prodotto e diretto da Luca Guadagnino Nei mesi precedenti a questa parte, abbiamo potuto appurare che prossimamente sui grandi schermi, ci saranno diversi biopic, sulla vita e la storia di grandi e celebri star, come ad esempio, Tom Holland per Fred Astaire e Chris Evans per Gene Kelly. Ma non solo, perchè in questo inizio 2022 è stato annunciato un altro grande biopic, quello che forse in tanti stavate aspettando, sulla grandissima e famigerata, Audrey Hepburn conosciuta da molti per il film Colazione da Tiffany, che sarà interpretata da Rooney Mara, attrice dalla grande bontà ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 7 gennaio 2022) A rriva sui grandi schermi unsu, che saràdall’attrice, prodotto e diretto da Luca Guadagnino Nei mesi precedenti a questa parte, abbiamo potuto appurare che prossimamente sui grandi schermi, ci saranno diversi, sulla vita e la storia di grandi e celebri star, come ad esempio, Tom Holland per Fred Astaire e Chris Evans per Gene Kelly. Ma non solo, perchè in questo inizio 2022 è stato annunciato un altro grande, quello che forse in tanti stavate aspettando, sulla grandissima e famigerata,conosciuta da molti per il film Colazione da Tiffany, che sarà interpretata da, attrice dalla grande bontà ...

