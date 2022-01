Acca Larenzia: i fratelli divini, il sangue e il grigio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen – Secondo la leggenda, i fratelli Romolo e Remo, figli del dio della guerra, furono trovati dall’umile pastore Faustolo e da lui affidati alla moglie, Acca Larenzia, una donna che di mestiere faceva la “lupa”, cioè la prostituta. C’è quindi un’origine divina occultata, una matrice marziale obliata e macchiata temporaneamente dal meretricio che è racchiusa nel nome di quello slargo un po’ grigio che si apre fra i palazzoni del quartiere Tuscolano di Roma. C’è una storia in cui è inscritta l’effusione di sangue come destino necessario. E poi c’è la rinascita, l’alba della civiltà, il rito di fondazione. Nel nome di due fratelli. Anche Franco e Francesco erano fratelli. fratelli nella lotta. Il 7 gennaio del 1978, alle 18.20 del pomeriggio, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen – Secondo la leggenda, iRomolo e Remo, figli del dio della guerra, furono trovati dall’umile pastore Faustolo e da lui affidati alla moglie,, una donna che di mestiere faceva la “lupa”, cioè la prostituta. C’è quindi un’origine divina occultata, una matrice marziale obliata e macchiata temporaneamente dal meretricio che è racchiusa nel nome di quello slargo un po’che si apre fra i palazzoni del quartiere Tuscolano di Roma. C’è una storia in cui è inscritta l’effusione dicome destino necessario. E poi c’è la rinascita, l’alba della civiltà, il rito di fondazione. Nel nome di due. Anche Franco e Francesco eranonella lotta. Il 7 gennaio del 1978, alle 18.20 del pomeriggio, ...

