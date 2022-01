Stop alle riprese di NCIS Los Angeles 13 per la variante Omicron, anche l’attore LL Cool J è positivo (Di giovedì 6 gennaio 2022) NCIS Los Angeles 13 subisce una battuta d’arresto. La produzione dei nuovi episodi, che doveva ripartire nel mese di gennaio dopo la pausa per le vacanze natalizie, è stata subito interrotta a causa del preoccupante aumento dei casi di variante Omicron nella città californiana. TVLine fa sapere che le riprese della tredicesima stagione, attualmente in onda negli USA su CBS (e ancora inedita in Italia), slitteranno al mese di febbraio – salvo complicazioni per l’emergenza sanitaria in corso. Il sito americano fa comunque sapere che il temporaneo Stop non andrà in alcun modo a incidere sulla programmazione di NCIS Los Angeles 13, che dovrebbe continuare ad andare in onda con tutti i suoi episodi regolarmente, secondo il palinsesto, fino al mese di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 6 gennaio 2022)Los13 subisce una battuta d’arresto. La produzione dei nuovi episodi, che doveva ripartire nel mese di gennaio dopo la pausa per le vacanze natalizie, è stata subito interrotta a causa del preoccupante aumento dei casi dinella città californiana. TVLine fa sapere che ledella tredicesima stagione, attualmente in onda negli USA su CBS (e ancora inedita in Italia), slitteranno al mese di febbraio – salvo complicazioni per l’emergenza sanitaria in corso. Il sito americano fa comunque sapere che il temporaneonon andrà in alcun modo a incidere sulla programmazione diLos13, che dovrebbe continuare ad andare in onda con tutti i suoi episodi regolarmente, secondo il palinsesto, fino al mese di ...

