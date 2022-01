SIMONA BRANCHETTI | ALBERTO MATANO MI HA CHIAMATO | NESSUNO VOLEVA SCIPPARE OSPITI

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 6 gennaio 2022), aprendo la puntata odierna di Pomeriggio 5 News, ha svelato di aver ricevuto in mattinata una cordiale telefonata diper un reciproco chiarimento dopo i fatti di ieri con un ospite conteso tra i due talk pomeridiani di Rai1 e Canale 5. Consentitemi di poter fare una piccola precisazione sullo spiacevole episodio che è accaduto ieri con la Vita in Diretta e con, di cui ho avuto il piacere di ricevere stamattina una telefonata. Ha compreso che non c’è stata naturalmente alcuna volontà di fare uno screzio a, di voleralcun ospite. Siamo qui tutti per lavorare nelle migliori condizioni possibili ma lui purtroppo come me sa che quando si sta sul campo non sempre è possibile. Siamo qui tutti ...