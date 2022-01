Scritte No vax al cimitero di Nembro. Il sindaco: «Frasi deliranti che oltraggiano i nostri morti» (Di giovedì 6 gennaio 2022) «morti da vaccino. Alessandro, Lidia e tanti altri. Il governo mente e lo sa». Queste le parole apparse sulle mura esterne del cimitero di Nembro, il comune della bassa Valle Seriana, simbolo della prima ondata di contagi da Covid-19 che sconvolse la provincia di Bergamo nel 2020. Scritte impresse sul muro del cimitero, un luogo che ormai raccoglie i dolori anche delle tante morti causate dal virus in due anni di pandemia. Ma i No vax se la prendono con i vaccini e con il governo: «Vivi perché liberi. Governo nazista», le altre Scritte comparse sui muri. Si parla di un comune focolaio che dopo poche settimane di pandemia, ad aprile 2020 contava 188 vittime, con un incremento del tasso di mortalità registrato a marzo pari al 1000% in più rispetto all’anno ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 gennaio 2022) «da vaccino. Alessandro, Lidia e tanti altri. Il governo mente e lo sa». Queste le parole apparse sulle mura esterne deldi, il comune della bassa Valle Seriana, simbolo della prima ondata di contagi da Covid-19 che sconvolse la provincia di Bergamo nel 2020.impresse sul muro del, un luogo che ormai raccoglie i dolori anche delle tantecausate dal virus in due anni di pandemia. Ma i No vax se la prendono con i vaccini e con il governo: «Vivi perché liberi. Governo nazista», le altrecomparse sui muri. Si parla di un comune focolaio che dopo poche settimane di pandemia, ad aprile 2020 contava 188 vittime, con un incremento del tasso di mortalità registrato a marzo pari al 1000% in più rispetto all’anno ...

