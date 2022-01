Oroscopo di venerdì 7 gennaio | le stelle di domani

Leggi su cityroma

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Ariete – Se non avete particolari interessi in questa giornata didi San Raimondo allora sarà bene prendersi cura di quelli degli altri. Potreste dare una mano preziosa a chi si è perso lungo la strada, forse troppo oberato di responsabilità. Voi capite bene quello che si prova, in quanto lo avete vissuto sulla vostra pelle e continuate a viverlo tutt’oggi. Sentirete sicuramente il bisogno di essere più presenti con loro, per assicurarvi che tutto venga superato. Vivrete giornate importanti con il vostro partner. Il romanticismo si avvertirà nell’aria e vi porterà sensazioni nuove e molto coinvolgenti. Toro – Questa giornata didi San Raimondo partirà con una sorpresa, alla quale però, dovrete replicare, se vorrete che tutto vada per il meglio. Certe volte funziona così, anche nei migliori rapporti, ovvero che ci si attende qualcosa ...