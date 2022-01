Oggi è un cantautore di fama internazionale e il sogno di tante donne: lo riconosci? (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il bambino nella foto Oggi è un cantautore di fama internazionale e, data la sua bellezza, il sogno di tante donne. Il protagonista dello scatto nasce a Sassuolo il 6 gennaio 1972. Sin da bambino ama la musica, in modo particolare il rock e lo stile country e infatti a soli quattordici anni esordisce nel L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il bambino nella fotoè undie, data la sua bellezza, ildi. Il protagonista dello scatto nasce a Sassuolo il 6 gennaio 1972. Sin da bambino ama la musica, in modo particolare il rock e lo stile country e infatti a soli quattordici anni esordisce nel L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

leone52641 : RT @Antonio79B: 'La vita ha un tempo musicale nel quale gli uomini crescono. Chi non sta a tempo rischia di rimanere nano'. #Auguri di #Bu… - peppe76199232 : RT @Antonio79B: 'La vita ha un tempo musicale nel quale gli uomini crescono. Chi non sta a tempo rischia di rimanere nano'. #Auguri di #Bu… - Toni27767537 : RT @Antonio79B: 'Ma non si può capire tutto. E, forse, non si deve. Di solito si ha paura di essere incompresi, io ho paura di essere compr… - carolagardini : RT @Antonio79B: 'La vita ha un tempo musicale nel quale gli uomini crescono. Chi non sta a tempo rischia di rimanere nano'. #Auguri di #Bu… - carolagardini : RT @Antonio79B: 'Ma non si può capire tutto. E, forse, non si deve. Di solito si ha paura di essere incompresi, io ho paura di essere compr… -