Obbligo vaccinale: non è solidarietà, è un regime (Di giovedì 6 gennaio 2022) Quanti s’arrogano il diritto di gestire la nostra esistenza, e pretendono pure di disporre del corpo altrui, hanno preso le loro decisioni, optando tra l’Obbligo vaccinale sopra i 50 anni per tutti. Nella sostanza, con questa misura l’Italia espellerà dal mondo produttivo e dalla società molte centinaia di migliaia di persone, introducendo ghetti ancora più duri e brutali di quelli già in vigore. La deriva autoritaria Nonostante la retorica dei media di regime continui a battere sulla grancassa della solidarietà di maniera e di quello che viene presentato come un “dovere civico”, a questo punto ci troviamo entro un sistema politico sempre più autoritario, il quale pretende di legittimarsi su base tecnocratica e ora si appresta a espellere dal lavoro numerosi nostri concittadini, “rei” di non avere consegnato il braccio ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 6 gennaio 2022) Quanti s’arrogano il diritto di gestire la nostra esistenza, e pretendono pure di disporre del corpo altrui, hanno preso le loro decisioni, optando tra l’sopra i 50 anni per tutti. Nella sostanza, con questa misura l’Italia espellerà dal mondo produttivo e dalla società molte centinaia di migliaia di persone, introducendo ghetti ancora più duri e brutali di quelli già in vigore. La deriva autoritaria Nonostante la retorica dei media dicontinui a battere sulla grancassa delladi maniera e di quello che viene presentato come un “dovere civico”, a questo punto ci troviamo entro un sistema politico sempre più autoritario, il quale pretende di legittimarsi su base tecnocratica e ora si appresta a espellere dal lavoro numerosi nostri concittadini, “rei” di non avere consegnato il braccio ...

