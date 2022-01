Napoli | Spalletti | «Nonostante la situazione abbiamo fatto una grande partita»

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Luciano, allenatore del, ha parlato dopo il pareggio contro la Juve: le dichiarazioni al sito del club Lucianoha parlato al sito ufficiale del. Le sue parole dopo la sfida contro la Juventus: PAREGGIO – «Eravamo venuti a Torino con l’intenzione di giocare laper i 3 punti,le grandi difficoltà chedovuto affrontare e superare per organizzare questa gara. Dispiace non esserci riusciti ma c’è molta soddisfazione per la prestazione offerta da tutta la squadra».– «dipersonalità con un livello molto alto di qualità tecniche e morali espresse da questi giocatori che hanno confermato ancora una volta di meritare di indossare la maglia del ...

Luciano Spalletti commenta il match del Napoli contro la Juventus: "Eravamo venuti a Torino con l'intenzione di giocare la partita per i 3 punti, nonostante le grandi difficoltà che abbiamo dovuto aff ...