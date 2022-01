Napoli schiera Rahmani, Zielinski e Lobotka (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nell'undici titolare del Napoli che sfiderà la Juventus ci sono anche RRahmani, Zielinski e Lobotka. I tre calciatori, messi in quarantena dall'Asl di Napoli 2 perché sprovvisti della terza dose e a ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nell'undici titolare delche sfiderà la Juventus ci sono anche R. I tre calciatori, messi in quarantena dall'Asl di2 perché sprovvisti della terza dose e a ...

andreozzi93 : Io non ho capito, l'ASL dice 3 giocatori devono stare in quarantena e il Napoli li schiera? Ma la salute pubblica e… - dicofilo : RT @AnnaMariaDeFalc: Se anche Maurizio #Crosetti si schiera per non giocare #juveNapoli, dichiarando la sua disponibilità a schierarsi sull… - Romanito_21 : RT @mirkonicolino: Lo scorso anno il Napoli non si è presentato a Torino perché 'non si può ignorare un provvedimento dell'ASL'. Questa ser… - CanonBruteMove : RT @mirkonicolino: Lo scorso anno il Napoli non si è presentato a Torino perché 'non si può ignorare un provvedimento dell'ASL'. Questa ser… - WalterDAscoli : RT @mirkonicolino: Lo scorso anno il Napoli non si è presentato a Torino perché 'non si può ignorare un provvedimento dell'ASL'. Questa ser… -

Napoli schiera Rahmani, Zielinski e Lobotka - Campania Agenzia ANSA Juve, il Napoli è in emergenza totale: una squadra intera di indisponibili In vista del big match contro la Juve il Napoli è in piena emergenza: un'intera squadra di indisponibili per gli azzurri ...

DIRETTA/ Juventus Napoli video streaming tv: i bianconeri “doppiano” i partenopei Diretta Juventus Napoli streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 20^ giornata di Serie A.

