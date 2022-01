Milan-Roma 3-1, Leao: “Non eravamo in difficoltà, abbiamo grandi giocatori” (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Non eravamo in difficoltà, abbiamo giocatori di grande qualità. Mancavano anche quelli che hanno preso il covid, abbiamo dimostrato di essere squadra”. Queste le parole con cui Rafael Leao, ai microfoni di Dazn, commenta la vittoria per 3-1 del suo Milan contro la Roma. Il portoghese, entrato sul 2-1 in un momento in cui i giallorossi stavano mettendo pressione ai rossoneri, ha spaccato in due la partita, segnando il 3-1 e procurandosi un rigore nel recupero; penalty poi fallito da Ibrahimovic. “Sono molto contento, perché ho aiutato la squadra a vincere. Ma tutta la quadra ha fatto un grande lavoro”, spiega ancora Leao. Che poi conclude spiegando le istruzioni che gli aveva dato Pioli: “Mi diceva di stare largo a sinistra, prendere ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Nonindi grande qualità. Mancavano anche quelli che hanno preso il covid,dimostrato di essere squadra”. Queste le parole con cui Rafael, ai microfoni di Dazn, commenta la vittoria per 3-1 del suocontro la. Il portoghese, entrato sul 2-1 in un momento in cui i giallorossi stavano mettendo pressione ai rossoneri, ha spaccato in due la partita, segnando il 3-1 e procurandosi un rigore nel recupero; penalty poi fallito da Ibrahimovic. “Sono molto contento, perché ho aiutato la squadra a vincere. Ma tutta la quadra ha fatto un grande lavoro”, spiega ancora. Che poi conclude spiegando le istruzioni che gli aveva dato Pioli: “Mi diceva di stare largo a sinistra, prendere ...

