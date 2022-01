Manila Nazzaro, Lorenzo commenta gli accadimenti: “Il messaggio che filtra…” (FOTO) (Di giovedì 6 gennaio 2022) Manila Nazzaro, interviene via social il compagno Lorenzo Amoruso riguardo gli avvenimenti nella Casa del Grande Fratello: ecco le sue parole Lorenzo Amoruso, il compagno dell’ex Miss Italia Manila Nazzaro, in queste ultime ore via Instagram si è esposto riguardo gli avvenimenti che si stanno verificando all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6. Dopo l’ultima puntata andata in onda lunedì 3 gennaio, tra i concorrenti si sono verificati diversi disguidi. Durante la pubblicità del trentunesimo appuntamento del gfvip Katia Ricciarelli e Mania Nazzaro hanno affrontato le sorelle Selassié con un duro confronto. Dopo le ultime dichiarazioni rilasciate nei vari confessionali dalle due gieffine nei confronti di Clarissa, Lulù e Jessica. Leggi anche –> soleil sorge ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 6 gennaio 2022), interviene via social il compagnoAmoruso riguardo gli avvenimenti nella Casa del Grande Fratello: ecco le sue paroleAmoruso, il compagno dell’ex Miss Italia, in queste ultime ore via Instagram si è esposto riguardo gli avvenimenti che si stanno verificando all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6. Dopo l’ultima puntata andata in onda lunedì 3 gennaio, tra i concorrenti si sono verificati diversi disguidi. Durante la pubblicità del trentunesimo appuntamento del gfvip Katia Ricciarelli e Maniahanno affrontato le sorelle Selassié con un duro confronto. Dopo le ultime dichiarazioni rilasciate nei vari confessionali dalle due gieffine nei confronti di Clarissa, Lulù e Jessica. Leggi anche –> soleil sorge ...

Advertising

361_magazine : - Saramarasaa : RT @abbusooarchive: caterina balivo vs manila nazzaro #gfvip - BarbieP55908706 : RT @abbusooarchive: caterina balivo vs manila nazzaro #gfvip - sunsetl87942354 : #Baru a Manila Nazzaro: 'Non essere falsa per una volta in vita tua ' Godooo ?????? Baru VOX POPULI #gfvip #jeru… - abbusooarchive : caterina balivo vs manila nazzaro #gfvip -