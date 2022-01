Lulù Selassié, nuove offese di Katia Ricciarelli: “Se fossi come te mi farei fuori” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nessuna pace all’orizzonte, la litigata tra Lulù Selassié e Katia Ricciarelli ha spaccato definitivamente in due il gruppo dei vipponi. Se le principesse e Miriana Trevisan continuano a chiedere la squalifica della Ricciarelli, il soprano invece si riunisce con Soleil Sorge e Manila Nazzaro per ripetere fino allo sfinimento tutti gli attacchi ricevuti da Lulù. Ieri pomeriggio la cantante si è unita alle sue ancell amiche in bagno ed ha detto di aver subito del bodyshaming da parte di Lulù Selassié. Katia ha confessato a Soleil e Manila che la Selassié le avrebbe detto ‘mangia così ingrassi‘, il problema è che subito dopo questa rivelazione ha aggiunto ‘intanto se fossi come lei mi ... Leggi su biccy (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nessuna pace all’orizzonte, la litigata traha spaccato definitivamente in due il gruppo dei vipponi. Se le principesse e Miriana Trevisan continuano a chiedere la squalifica della, il soprano invece si riunisce con Soleil Sorge e Manila Nazzaro per ripetere fino allo sfinimento tutti gli attacchi ricevuti da. Ieri pomeriggio la cantante si è unita alle sue ancell amiche in bagno ed ha detto di aver subito del bodyshaming da parte diha confessato a Soleil e Manila che lale avrebbe detto ‘mangia così ingrassi‘, il problema è che subito dopo questa rivelazione ha aggiunto ‘intanto selei mi ...

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Selassié GF Vip, Alex Belli dedica un tweet a Soleil Sorge: la reazione di Delia Lulù Selassiè , nella giornata del 4 gennaio 2022 , dopo una pesante lite avuta con Katia Ricciarelli, ha inveito anche contro la Sorge , rivolgendosi a lei con queste parole: Dopo queste pesanti ...

GF Vip, i 'clan' della Casa. Katia Ricciarelli difesa da Soleil e Manila Nazzaro Tensione nella casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti sono ormai divisi in gruppi, soprattutto dopo la sfuriata tra Katia Ricciarelli e Lulù Hailé Selassié. Ci sono alcune vippone che ritengono che la cantante sia spesso tutelata solo perché più adulta rispetto agli altri. Nel daytime del 6 gennaio, Sophie Codegoni ha detto in ...

