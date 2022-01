LIVE Berrettini-Medvedev 0-1, Italia-Russia 1-0 ATP Cup 2022 in DIRETTA: comincia il big match sulla Ken Rosewall Arena! (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SAFIULLIN 15-30 Altro errore di dritto per Berrettini che ancora non ha messo la prima. 15-15 Rallenta con il braccio Berrettini sul dritto in uscita dal servizio. 15-0 Servizio esterno, dritto lungolinea sulla riga e volée comoda. 0-1. Subito si carica Medvedev che si è salvato in questa occasione con Berrettini che aveva preso l’iniziativa con il dritto. 40-30 Serve bene Medvedev al centro. 30-30 Profonda e carica la risposta di Berrettini con il rovescio. 30-15 IN SPINTA Berrettini! Prima aggredisce con il dritto incrociato e poi chiude con l’inside-in. 30-0 Arriva anche l’ace per il russo. 15-0 Punto diretto con il ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SAFIULLIN 15-30 Altro errore di dritto perche ancora non ha messo la prima. 15-15 Rallenta con il bracciosul dritto in uscita dal servizio. 15-0 Servizio esterno, dritto lungolineariga e volée comoda. 0-1. Subito si caricache si è salvato in questa occasione conche aveva preso l’iniziativa con il dritto. 40-30 Serve beneal centro. 30-30 Profonda e carica la risposta dicon il rovescio. 30-15 IN SPINTA! Prima aggredisce con il dritto incrociato e poi chiude con l’inside-in. 30-0 Arriva anche l’ace per il russo. 15-0 Punto diretto con il ...

