Lettera minatoria con proiettile ad Antonella Viola. Urge unanime condanna

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Come ormai credo tutti sappiano, la professoressaè la destinataria di un foglio dattiloscritto di poche righe, in una busta contenente un, in cui si minacciano lei e la sua famiglia e le si intima di smettere la sua divulgazione al pubblico dei dati a favore dei vaccini, e in particolare di cessare quelli che indicano come sia giusto vaccinare i bambini. Ora,e io siamo amici, e quindi nello scrivere queste poche righe dovrò stare attento a non perdere lucidità; ma tacere non mi è possibile, perché l’atto orribile che ricorda tempi orribili non può mai essere esecrato abbastanza. La professoressaè innanzitutto una ricercatrice che ha deciso, per amore del pubblico e della sua materia, di diffondere instancabilmente la sua interpretazione delle ultime ...

I BAMBINI NON SI TOCCANO - scritto in maiuscolo nellarecapitata all'immunologa Antonella Viola - Se non cambia le sue interviste dicendo che i bambini non vanno vaccinati saremo ben lieti di colpire lei e la sua famiglia. Tranquilla, ...Unadi minacce No vax contenente un proiettile è stata inviata all' immunologa Antonella Viola ...dirige l'istituto di Ricerca Pediatrica Città della speranza ha ricevuto la missiva...Si minacciano gli scienziati, perché non vogliono smetterla di illustrare quella provvisoria verità che appare dall’analisi con metodo scientifico dei fatti. Ma non è un episodio isolato. L’estremismo ...«Sotto scorta deve finire chi minaccia e aggredisce e non le persone come la professoressa padovana Antonella Viola, che si prende cura degli altri». Così il presidente della Federazione nazionale del ...