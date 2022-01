Lazio, Milinkovic Savic: «Persi due punti importanti. Difficile spiegare cosa succede» (Di giovedì 6 gennaio 2022) Milinkovic Savic ha parlato nell’immediato post partita di Lazio-Empoli. Le dichiarazioni dell’autore di una doppietta Milinkovic ha parlato nell’immediato post partita di Lazio-Empoli. Queste le parole del centrocampista serbo ai microfoni di Dazn. punti Persi – «Abbiamo perso due punti importanti. Ci abbiamo provato e dato tutto, ma ci prendiamo questo punto. Dobbiamo imparare dagli errori di oggi e pensare alla prossima» BLACKOUT – «Credo che sia Difficile spiegare cosa succede. Dobbiamo provare a non sbagliare più nelle prossime occasioni». CARATTERE – «Abbiamo grande carattere. Però non dobbiamo farlo vedere solo quando siamo sotto, ma dal fischio ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022)ha parlato nell’immediato post partita di-Empoli. Le dichiarazioni dell’autore di una doppiettaha parlato nell’immediato post partita di-Empoli. Queste le parole del centrocampista serbo ai microfoni di Dazn.– «Abbiamo perso due. Ci abbiamo provato e dato tutto, ma ci prendiamo questo punto. Dobbiamo imparare dagli errori di oggi e pensare alla prossima» BLACKOUT – «Credo che sia. Dobbiamo provare a non sbagliare più nelle prossime occasioni». CARATTERE – «Abbiamo grande carattere. Però non dobbiamo farlo vedere solo quando siamo sotto, ma dal fischio ...

