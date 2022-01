Il Milan è più forte delle assenze, la Roma non è ancora una squadra matura (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Milan è più forte anche delle assenze. Il 2022 dei rossoneri parte come meglio non potrebbe e la squadra di Pioli piazza un 3-1 contro la Roma che sa di prova di forza. Il Covid nella testa, la difesa da rifare tra infortunati e contagiati, la paura di proseguire nel momento negativo di dicembre vengono spazzati via da una bellissima partita di cuore e abnegazione, ma anche di qualità offensiva nonostante qualche defezione. E’ la somma della prestazione dei singoli a fare il tutto di questa vittoria. Kalulu e Gabbia non fanno rimpiangere Tomori e Romagnoli, Brahim Diaz sembra finalmente quello di settembre. E poi, Giroud torna titolare ed è subito decisivo: il rigore lo trasforma, poi prende un palo dal quale scaturisce il 2-0. E tra sponde e falli subiti, è ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ilè piùanche. Il 2022 dei rossoneri parte come meglio non potrebbe e ladi Pioli piazza un 3-1 contro lache sa di prova di forza. Il Covid nella testa, la difesa da rifare tra infortunati e contagiati, la paura di proseguire nel momento negativo di dicembre vengono spazzati via da una bellissima partita di cuore e abnegazione, ma anche di qualità offensiva nonostante qualche defezione. E’ la somma della prestazione dei singoli a fare il tutto di questa vittoria. Kalulu e Gabbia non fanno rimpiangere Tomori egnoli, Brahim Diaz sembra finalmente quello di settembre. E poi, Giroud torna titolare ed è subito decisivo: il rigore lo trasforma, poi prende un palo dal quale scaturisce il 2-0. E tra sponde e falli subiti, è ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan più Milan - Roma, Mourinho: 'Il Var ha fatto il fenomeno' ... battuta 3 - 1 a San Siro dal Milan di Pioli. " Siamo sempre stati in partita anche sul 2 - 0, ... se vedi il gol subìto, l'ultimo rigore, sono solo gli esempi più chiari di come perdiamo palle ...

Milan, Ibra horror dal dischetto ma non Giroud: Roma e Mourinho KO Unica gioia per la squadra di Mourinho il gol: è il 95 in trasferta, il Milan diventa la squadra più colpita fuori casa. Giroud si sblocca, infallibile dal dischetto Milan scatenato nei primi 15 del ...

... battuta 3 - 1 a San Siro dal Milan di Pioli. " Siamo sempre stati in partita anche sul 2 - 0, ... se vedi il gol subìto, l'ultimo rigore, sono solo gli esempi più chiari di come perdiamo palle ...Unica gioia per la squadra di Mourinho il gol: è il 95 in trasferta, il Milan diventa la squadra più colpita fuori casa. Giroud si sblocca, infallibile dal dischetto Milan scatenato nei primi 15 del ...