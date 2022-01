"Il governo non c'è più". L'indiscreto. Dopo il CdM, Mario Draghi è sparito: voci drammatiche da Palazzo Chigi (Di giovedì 6 gennaio 2022) "Salviamo vite e aziende". Mario Draghi spiega così il nuovo decreto contro il Covid, a cui il governo ha dato il via libera Dopo un consiglio dei ministri particolarmente teso. Convocato a pochi giorni di distanza dall'ultimo, quindi discretamente "d'urgenza" vista l'esplosione dei contagi giornalieri, bollettino alla mano. Eppure le misure, con l'obbligo di vaccino e di Super Greenpass al lavoro per gli over 50, entreranno in vigore tra un mese, il 15 febbraio. Serve il tempo per far adeguare i no vax riottosi, certo, ma l'argomento è utilizzato strumentalmente (ma non senza fondamento) da chi vuole sottolineare come di fatto il premier non sia più SuperMario. E anzi sia ormai "ingessato" dalle lotte feroci tra i partiti della sua maggioranza, con l'ombra ormai incombente del Quirinale. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) "Salviamo vite e aziende".spiega così il nuovo decreto contro il Covid, a cui ilha dato il via liberaun consiglio dei ministri particolarmente teso. Convocato a pochi giorni di distanza dall'ultimo, quindi discretamente "d'urgenza" vista l'esplosione dei contagi giornalieri, bollettino alla mano. Eppure le misure, con l'obbligo di vaccino e di Super Greenpass al lavoro per gli over 50, entreranno in vigore tra un mese, il 15 febbraio. Serve il tempo per far adeguare i no vax riottosi, certo, ma l'argomento è utilizzato strumentalmente (ma non senza fondamento) da chi vuole sottolineare come di fatto il premier non sia più Super. E anzi sia ormai "ingessato" dalle lotte feroci tra i partiti della sua maggioranza, con l'ombra ormai incombente del Quirinale. ...

Advertising

ladyonorato : Inversione a U nella narrazione?… - fanpage : ll governo federale ha fatto sapere di poter bloccare gli ingressi per gli arrivi internazionali dei non vaccinati,… - GuidoDeMartini : ??E’ rimasto sulle sue posizioni e non si è fatto sierare Ha sfidato il governo che gli impediva la partecipazione… - beat_oven : RT @assurdistan: AGGIORNAMENTO PER I GIORNALISTI: Se il governo dice che l'obbligo scatta il 15 febbraio vuol dire che DA SUBITO i non vac… - Beggy_3 : @FeliceRaimondo Ma le ASL sono il massimo esponente in materia di tutela della salute, lavorano perseguendo quello… -