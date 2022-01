Djokovic, scontri e due arresti a una veglia per il campione a Melbourne (Di giovedì 6 gennaio 2022) scontri, tensioni e due arresti a Melborune, davanti all'hotel dove alcuni fan di Novak Djokovic si erano radunati per mostrare il loro sostegno al tennista serbo con una veglia con tanto di candele. ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 6 gennaio 2022), tensioni e duea Melborune, davanti all'hotel dove alcuni fan di Novaksi erano radunati per mostrare il loro sostegno al tennista serbo con unacon tanto di candele. ...

Advertising

ilfattovideo : Djokovic, scontri e due arresti fuori dall’hotel di Melbourne: alla veglia dei fan per la “liberazione” anche no va… - IlCaroLeader : La Russia interviene negli scontri in #Kazakistan e fa 10 morti tra i manifestanti Sinceramente del destino di… - lybram72 : RT @Giampy_Ass: Germania, rivolta contro il lockdown dei non vaccinati. Scontri e arresti (video) - LauraCarrese : RT @Giampy_Ass: Germania, rivolta contro il lockdown dei non vaccinati. Scontri e arresti (video) - EsoticoFabio : RT @Giampy_Ass: Germania, rivolta contro il lockdown dei non vaccinati. Scontri e arresti (video) -