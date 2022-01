Covid: Brasile, carnevale annullato in oltre dieci città (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nuove defezioni per il carnevale in Brasile: anche il comune di Olinda, nello Stato di Pernambuco, ha da ultimo deciso di cancellare gli eventi in programma a causa del diffondersi della variante ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nuove defezioni per ilin: anche il comune di Olinda, nello Stato di Pernambuco, ha da ultimo deciso di cancellare gli eventi in programma a causa del diffondersi della variante ...

