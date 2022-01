Campaccio 2022 | risultati gara maschile | Addisu trionfa per distacco | Eyob Faniel sesto

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Yihuneha vinto ladel, 65ma edizione del tradizionale cross dell’Epifania che va in scena a San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano) e che è inserito nel Gold Cross Country Tour (il massimo circuito della Federazione Internazionale. In una bella giornata di sole e con temperature miti, lungo un percorso di 10 km particolarmente esigente e rivelatosi selettivo, l’etiope ha piazzato la rasoiata decisiva quando mancavano un paio di chilometri al traguardo e ha lasciato sul podio tutti gli avversari. Il 18enne, che vanta un personale di 12:58.99 sui 5000 metri, ha fatto suo uno degli appuntamenti di punta del circuito internazionale per quanto rigurdo le corse campestri. Yihunesi è imposto col crono di 28’39”, regalando la doppietta di ...