Advertising

sportli26181512 : Cairo: 'Misure prese in fretta e furia. Premier League esempio da seguire': Cairo: 'Misure prese in fretta e furia.… - Gazzetta_it : Cairo: 'Misure prese in fretta e furia. #Premier League esempio da seguire' - sportli26181512 : #Governance #Notizie Cairo contro il protocollo: «Non ha senso far giocare i Primavera»: “Bisogna salvaguardare il… -

Ultime Notizie dalla rete : Cairo Misure

"Bisogna salvaguardare il campionato, ma anche il merito sportivo - afferma- . Non ha senso far giocare i Primavera: le nostre sonoprese in fretta e furia".'Bisogna salvaguardare il campionato, ma anche il merito sportivo. Non ha senso far giocare i Primavera: le nostre sonoprese in fretta e furia'. Il presidente del Torino , Urbano, ha commentato all'ANSA le decisioni prese dal Consiglio di Lega sull'emergenza Covid, con l'obbligo di disputare le partite ...Non ha senso far giocare i Primavera: le nostre sono misure prese in fretta e furia”. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha commentato all’ANSA le decisioni prese dal Consiglio di Lega ...Il presidente del Torino: «Stiamo varando delle misure che secondo me sono fatte in modo un po’ affrettato, quando c’era tutto il tempo per metterle a punto» ...