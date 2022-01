Bologna - Inter non si gioca: Inzaghi dirige l'allenamento al Dall'Ara (Di giovedì 6 gennaio 2022) Bologna - Si sarebbe dovuta giocare alle ore 12.30 e, insieme a Sampdoria - Cagliari, avrebbe dovuto inaugurare il girone di ritorno di Serie A: la sfida tra Bologna e la capolista Inter , però, non ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 6 gennaio 2022)- Si sarebbe dovutare alle ore 12.30 e, insieme a Sampdoria - Cagliari, avrebbe dovuto inaugurare il girone di ritorno di Serie A: la sfida trae la capolista, però, non ...

Advertising

Inter : ?? | CONVOCATI Ecco i giocatori a disposizione di Simone Inzaghi per #BolognaInter ?? - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - tvdellosport : ?? L’ #Inter si è regolarmente presentata al Dall’Ara, nonostante l’ASL di #Bologna abbia bloccato la squadra di… - Andreariccio221 : @RobMorant Bologna-inter, Atalanta-Torino, salernitana-venezia, Fiorentina-Udinese tutte rinviate - Mattia_Barza : @NonEvoluto alessandro. il bologna è stato messo in quarantena perché non avevano la terza dose, se ce l’avessero a… -