Biathlon | sprint maschile Oberhof 2022 domani in tv | programma | orari e diretta streaming

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Il, glie latv dellodi, valido per la quinta tappa della Coppa del Mondo 2021/di. Si torna in pista con il primo appuntamento dell’anno sulle nevi tedesche., venerdì 7 gennaio, gli atleti saranno impegnati a partire dalle ore 11.30 con la 10km. Latv sarà disponibile sui canali di Eurosport e insu Eurosport Player e Discovery+. ILCOMPLETO DELLA TAPPAOLIMPIADI PECHINOSportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon sprint

Torna la Coppa del mondo di, dal 7 al 9 gennaio, con la tappa tedesca di Oberhof, che vede il ritorno nel massimo ... Cambiato in corsa il programma: venerdì 7 la(alle 11.30 maschile, ...Iltorna in pista ad Oberhof, quinta tappa della Coppa del Mondo 2021/2022 maschile e ... Si inizia dunque venerdì 7 gennaio con entrambe le gare(uomini alle 11.30, donne alle 14.30). ...Lo zero è quindi merce rara e ha un peso specifico maggiore rispetto ad altre località. Sino a oggi a Oberhof si sono disputate 58 gare femminili individuali di primo livello (3 quindici km, 26 sprint ...Nel weekend Oberhof sarà teatro della quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo di biathlon 2021-2022, terzultimo appuntamento del circuito maggiore prima dei Giochi Olimpici di Pechino 2022. La l ...