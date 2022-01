Aversa, tentato omicidio alla stazione: arrestato 30enne (Di giovedì 6 gennaio 2022) tentato omicidio alla stazione ferroviaria di Aversa. La Polizia di Stato di Caserta martedì scorso ha proceduto all’arresto di un cittadino straniero. Aversa, tentato omicidio alla stazione: un arresto Gli operatori della Sottosezione della Polizia Ferroviaria di Caserta si sono precipitati presso la stazione ferroviaria di Aversa, dove si era verificata una violenta lite tra L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 6 gennaio 2022)ferroviaria di. La Polizia di Stato di Caserta martedì scorso ha proceduto all’arresto di un cittadino straniero.: un arresto Gli operatori della Sottosezione della Polizia Ferroviaria di Caserta si sono precipitati presso laferroviaria di, dove si era verificata una violenta lite tra L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

