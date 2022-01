Antonella Fiordelisi: “GF Vip? Ho fatto dei provini, ma se mi chiamassero ora…” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le parole della modella: "Mi piacerebbe riprendere la scherma perché a livello agonistico, purtroppo, mi sono fermata" Leggi su golssip (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le parole della modella: "Mi piacerebbe riprendere la scherma perché a livello agonistico, purtroppo, mi sono fermata"

Advertising

Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? L'ex #campionessa @Anto_Fiordelisi potrebbe presto tornare a vestire i panni della #schermitrice. Per adesso la #tv può aspe… - zazoomblog : Isola Dei Famosi Antonella Fiordelisi nel cast? Ecco le sue parole - #Isola #Famosi #Antonella #Fiordelisi - rtl1025 : ?? L'ex #campionessa @Anto_Fiordelisi potrebbe presto tornare a vestire i panni della #schermitrice. Per adesso la… - MondoTV241 : Antonella Fiordelisi confessa: 'Ho fatto i provini per il GF Vip, ma poi è saltato tutto' #AntonellaFiordelisi… - francobus100 : Antonella Fiordelisi a RTL News: «Ho ancora il Covid. Io al GF Vip? Se mi richiamano non vado» -