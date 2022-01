Vaccino, l'obbligo per decreto è anticostituzionale ???????Ormai il potere legislativo è nelle mani di un direttorio (Di giovedì 6 gennaio 2022) Alla fine, è arrivato. Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 5 gennaio, ha approvato un decreto-legge con cui introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni di età, il cui testo non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (sarà pubblicato a breve). Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 6 gennaio 2022) Alla fine, è arrivato. Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 5 gennaio, ha approvato un-legge con cui introduce l’vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni di età, il cui testo non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (sarà pubblicato a breve). Segui su affaritaliani.it

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'unanimità al nuovo decreto legge Covid che introduce l'… - Agenzia_Ansa : FLASH | Obbligo di vaccino per chi ha più di 50 anni. E' l'orientamento che starebbe emergendo, a quanto apprende l… - MediasetTgcom24 : Draghi: 'Obbligo di vaccino a over 50 per evitare morti e ridurre la pressione sugli ospedali' #MarioDraghi… - DSant65 : Perché continuate ad appoggiare la narrazione criminale chiamando #ObbligoVaccinale ciò che obbligo non è ??provved… - polunochaya : RT @mrk4m1: L'obbligo vaccinale per il covid19 è incostituzionale, non c'è molto da discutere. Un vaccino che NON garantisce immunità di… -