Una ricompensa di 10mila euro a chi dà informazioni sulla morte di Gioele e Viviana (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGI - "Noi non ci fermiamo. Offro una ricompensa di 10mila euro a coloro che sapranno fornirmi informazioni utili e veritiere sull'omicido di mio figlio Gioele e mia moglie Viviana. Vi chiediamo di condividere il più possibile". Daniele Mondello non si arrende e con un post su Facebook prova a rilanciare le indagini sul caso di Caronia. Lo scorso 10 novembre Il gip del tribunale di Patti aveva archiviato l'inchiesta sulla dj e sul figlio scomparsi nell'agosto 2020 dopo avere percorso in auto l'autostrada Messina-Palermo e ritrovati morti nelle campagne di Caronia, nel Messinese. Secondo la procura, sulla scorta di numerose consulenze tecniche, l'ipotesi più credibile è che Viviana si sia lanciata dal traliccio sotto il quale è stata ritrovata dopo avere abbandonato ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGI - "Noi non ci fermiamo. Offro unadia coloro che sapranno fornirmiutili e veritiere sull'omicido di mio figlioe mia moglie Viviana. Vi chiediamo di condividere il più possibile". Daniele Mondello non si arrende e con un post su Facebook prova a rilanciare le indagini sul caso di Caronia. Lo scorso 10 novembre Il gip del tribunale di Patti aveva archiviato l'inchiestadj e sul figlio scomparsi nell'agosto 2020 dopo avere percorso in auto l'autostrada Messina-Palermo e ritrovati morti nelle campagne di Caronia, nel Messinese. Secondo la procura,scorta di numerose consulenze tecniche, l'ipotesi più credibile è che Viviana si sia lanciata dal traliccio sotto il quale è stata ritrovata dopo avere abbandonato ...

