Ultime Notizie Serie A: cinque partite a rischio, le parole di Zola e i social contro Smalling (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.30 – I social contro Smalling, il no vax della Roma – Il difensore giallorosso preso di mira per la sua decisione. La notizia. Ore 9.00 – Zola dice la sua sulla decisione di Insigne: «Non solo per soldi» – L’ex calciatore ha parlato anche di altre situazioni da Lukaku all’Italia. Le parole Ore 8.40 – Inter, nodo rinnovi Brozovic e Perisic – Le Ultime sui due croati in vista del rinnovo contrattuale. La notizia Ore 8.20 – Serie A, cinque gare a rischio: la palla passa all’Asl – La Serie A trema per i numerosi contagi ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.30 – I, il no vax della Roma – Il difensore giallorosso preso di mira per la sua decisione. La notizia. Ore 9.00 –dice la sua sulla decisione di Insigne: «Non solo per soldi» – L’ex calciatore ha parlato anche di altre situazioni da Lukaku all’Italia. LeOre 8.40 – Inter, nodo rinnovi Brozovic e Perisic – Lesui due croati in vista del rinnovo contrattuale. La notizia Ore 8.20 –A,gare a: la palla passa all’Asl – LaA trema per i numerosi contagi ...

