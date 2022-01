Trailer e data d’uscita di Pam and Tommy su Disney+, la serie con Lily James e Sebastian Stan arriva anche in Italia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’uscita di Pam and Tommy è ufficiale anche in Italia. Disney+ ha svelato il Trailer e la data premiere della nuova serie originale, che debutterà con i primi tre episodi il 2 febbraio su Star, e successivamente con un nuovo episodio disponibile ogni settimana. Ambientata nei primi tempi della diffusione di Internet, quando ancora non c’erano regole, Pam and Tommy è basata sull’incredibile storia vera del sex tape di Pamela Anderson (Lily James, Yesterday) e Tommy Lee (Sebastian Stan, The Falcon & the Winter Soldier). Rubato dalla casa della coppia da un operaio scontento (Seth Rogen, Non succede, ma se succede…), il video si trasformò da semplice curiosità, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’uscita di Pam andè ufficialeinha svelato ile lapremiere della nuovaoriginale, che debutterà con i primi tre episodi il 2 febbraio su Star, e successivamente con un nuovo episodio disponibile ogni settimana. Ambientata nei primi tempi della diffusione di Internet, quando ancora non c’erano regole, Pam andè basata sull’incredibile storia vera del sex tape di Pamela Anderson (, Yesterday) eLee (, The Falcon & the Winter Soldier). Rubato dalla casa della coppia da un operaio scontento (Seth Rogen, Non succede, ma se succede…), il video si trasformò da semplice curiosità, ...

