Traffico Roma del 05-01-2022 ore 18 | 30

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione prudenza per chi viaggia sulla A24Teramo dove è segnalata pioggia tra il raccordo e torno in parte e possiamo ci proprio sul raccordo qui code a tratti in pregiata interna tra Flaminia e Prenestina Enel Terna tra Laurentina e Casilina sul tratto Urbano della A24 rallentamenti tra Viale Palmiro Togliatti a Tor Cervara in uscita dalla città in zona Torre Maurarallentato su via Walter Tobagi all’incrocio con via delle Capinere la causa un incidente incolonnamenti il lungo via Tuscolana nei due sensi di marcia tra Viale Giulio Agricola e Porta Furba file anche su via C via Cristoforo Colombo e Piazza Galeria In quest’ultima direzione si rallenta poi su via Salaria tra Settebagni e Monterotondo uscendo daproseguono i lavori di potatura su via Cristoforo Colombo ...