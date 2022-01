Sicurezza: polizia stradale, 168.479 infrazioni in Lombardia nel 2021 (2) (Di mercoledì 5 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono proseguiti i controlli nel settore del trasporto professionale che hanno visto impegnati 281 tra operatori della stradale e dipendenti del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, che hanno controllato 291 veicoli pesanti, accertando 347 infrazioni. Efficace anche l’attività di polizia giudiziaria che ha consentito di assicurare alla giustizia complessivamente 2.826 persone di cui 68 arrestate e 2.758 denunciate. Sono stati sequestrati 930,35 chili di stupefacenti. Gli esercizi pubblici controllati sono stati 213 e 110 le infrazioni rilevate. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono proseguiti i controlli nel settore del trasporto professionale che hanno visto impegnati 281 tra operatori dellae dipendenti del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, che hanno controllato 291 veicoli pesanti, accertando 347. Efficace anche l’attività digiudiziaria che ha consentito di assicurare alla giustizia complessivamente 2.826 persone di cui 68 arrestate e 2.758 denunciate. Sono stati sequestrati 930,35 chili di stupefacenti. Gli esercizi pubblici controllati sono stati 213 e 110 lerilevate. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

