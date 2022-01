Roberto Cazzaniga truffato | indagata la donna che si è spacciata come sua fidanzata per 15 anni | si fingeva Alessandra Ambrosio

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una truffa durata 15e un totale di 700.000 euro regalati ad unache non è mai esistita. La storia di, ex nazionale azzurro della pallavolo, è arrivata nelle mani degli investigatori. Stando a quanto riportato dal Corriere, infatti, prima di Natale, il 43enne brianzolo è stato ascoltato al comando della Guardia di Finanza di Monza. Lì ha raccontato la vicenda ormai nota a tutti: la storia d’amore a distanza con Maya, unasarda – Valeria Satta il vero nome – che si è finta, la supermodella brasiliana. E ancora la malattia di cui soffriva e la necessità di avere dei soldi, poi ancora i regali per lei e le sue amiche. Tutto inventato, naturalmente. Su questo dovrà fare chiarezza la Procura di Monza che ha avviato ...

Il Fatto Quotidiano

Valeria è la donna di Cagliari, disoccupata, finita nel fascicolo della Procura di Monza per il presunto reato di truffa durato 15 anni ai danni di Roberto Cazzaniga. Maya, così si faceva chiamare la ...
Il pallavolista le ha versato in 15 anni 700mila euro pensando fosse la top model Alessandra Ambrosio. Il suo racconto ai pm di Monza verificato con i bonifici: «Mi sentivo in colpa se non le mandavo ...