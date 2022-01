Ritorno in classe, Fortini (Campania): “Bisogna affrontare la realtà dei fatti, due settimane di posticipo sono ipotesi ragionevole” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "La proposta del presidente della Regione che abbiamo sottoposto al ministro era di prendersi soltanto due settimane per aumentare il numero dei vaccinati nella fascia 5-11 anni, perché è ovvio che è la fascia che in questo momento è meno coperta, e anche per riprendere un controllo graduale rispetto alla scuola". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "La proposta del presidente della Regione che abbiamo sottoposto al ministro era di prendersi soltanto dueper aumentare il numero dei vaccinati nella fascia 5-11 anni, perché è ovvio che è la fascia che in questo momento è meno coperta, e anche per riprendere un controllo graduale rispetto alla scuola". L'articolo .

