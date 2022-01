Advertising

MircoMart1 : RT @AndreaGiuricin: #AMA aveva assenteismo superiore al 15% anche Pre- #COVID19 La raccolta rifiuti non funzionava prima del #covid e cost… - monrealeatoday : Raccolta rifiuti emergenza Covid, ecco i numeri da chiamare - - SilviaScurati : Stataleforum: #BAREGGIO BAREGGIO Raccolta dei rifiuti, il sindaco... - redontuscia : #Viterbo Viterbo, domani 6 gennaio il servizio di raccolta rifiuti porta a porta verrà garantito come da normale ca… - LaNotiziaQuoti : Chiudere il ciclo dei rifiuti puntando alla termovalorizzazione con la costruzione di un nuovo impianto, innalzare… -

Ultime Notizie dalla rete : Raccolta rifiuti

il Resto del Carlino

Nella giornata di martedì 4 dicembre una nostra collaboratrice ha chiamato i numeri verdi delle aziende deidi alcune grandi città, chiedendo come dovesse gestire lada positiva al ...differenziata al 74,8 % e la parte di rifiuto residua verrà destinata alla ... E' quello che la Regione metterà in campo per chiudere il ciclo die presentato in conferenza stampa dalla ...La ditta Rieco Sud ricorda a tutti i cittadini che domani giovedì 6 gennaio il servizio di raccolta dei rifiuti a Termoli verrà svolto regolarmente, sia per le utenze domestiche sia per quelle non dom ...Aset Spa lo ha appreso grazie alla segnalazione dell’utente, e ricorda che i dipendenti dell’Igiene Ambientale non entrano mai nelle abitazioni private. Si è trattato, dunque ...