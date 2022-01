Quirinale | l' ex M5S Sodano | ' no a Berlusconi ma non mi sorprenderebbero voti da Pd e grillini'

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Nell'attuale scenario non esistono più visioni politiche, ideali, i singoli parlamentari ragionano di mera utilità personale e di migliore offerta. Non mi sorprende per nulla l'affermazione di Tajani, come non mi sorprenderebbe se, anche all'interno del Partito democratico e del 5 Stelle, ci fossero molti deputati pronti a votare. Da parte mia, e del gruppo di Alternativa, posso assicurare che non ci presteremo a nessun giochetto del genere e chenon è un'opzione". Lo dice all'Adnkronos il deputato del Gruppo Misto Michele, ex M5S, commentando le dichiarazioni rilasciate al quotidiano 'La Repubblica' dal coordinatore di Fi Antonio Tajani, il quale ha affermato che nella partita del Colle "il gruppo Misto sarà determinante, li abbiamo già contattati".

