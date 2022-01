Non Tangentopoli ma Progettopoli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) di Michelangelo?Russo Sapevo già che la pubblicazione di un articolo sul trentennale di Tangentopoli a Salerno sarebbe stata una provocazione per scuotere un minimo dal torpore il dibattito politico cittadino inzuccherato fin troppo dagli struffoli e dalle zeppole di Natale. E qualcuno, come pensavo, ha abboccato all’amo della provocazione dandomi l’occasione che cercavo per parlare di Progettopoli Salernitana partendo dalla lezione tecnico giuridica dei processi di trenta anni fa; più che mai attuale per i tanti giovani magistrati che non sanno quasi nulla della storia giudiziaria di quegli anni, rimasta un esempio di impegno democratico e civile di quei giudici salernitani che credettero a una città e a un territorio diversamente possibili. Dunque, rispondo a chi, abboccando all’amo, dicevo, ha vituperato quell’epoca e quegli impegni scagliandosi ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 5 gennaio 2022) di Michelangelo?Russo Sapevo già che la pubblicazione di un articolo sul trentennale dia Salerno sarebbe stata una provocazione per scuotere un minimo dal torpore il dibattito politico cittadino inzuccherato fin troppo dagli struffoli e dalle zeppole di Natale. E qualcuno, come pensavo, ha abboccato all’amo della provocazione dandomi l’occasione che cercavo per parlare diSalernitana partendo dalla lezione tecnico giuridica dei processi di trenta anni fa; più che mai attuale per i tanti giovani magistrati che non sanno quasi nulla della storia giudiziaria di quegli anni, rimasta un esempio di impegno democratico e civile di quei giudici salernitani che credettero a una città e a un territorio diversamente possibili. Dunque, rispondo a chi, abboccando all’amo, dicevo, ha vituperato quell’epoca e quegli impegni scagliandosi ...

Ultime Notizie dalla rete : Non Tangentopoli Mentre la claque applaude, i veri amici frenano il Cav: "Attento, vai a sbattere" Dal 1994 ad oggi, prima si è trovato come Capo dello Stato, eletto dal Parlamento di Tangentopoli ... l'elezione del presidente è caduta sempre nei momenti in cui Berlusconi non toccava palla: e così ...

Spegne il motore il 'casolin' viaggiante Quella fu il primo ricorso amministrativo alle urne post Tangentopoli e con elezione diretta del primo cittadino. Le storie. Ne avrebbe tante da raccontare ma quello che tiene a precisare è che non ...

Arena Robinson, Tangentopoli trent’anni dopo spiegata a chi non c’era La Repubblica Russo e la tangentopoli a Salerno: Fu inventata la falsa esecutività Un intento recondito dell'autore, Michelangelo Russo, neppure poi tanto nascosto, è stato altresì di magnificare la propria azione in quell'epoca, essendo stato protagonista di inchieste quale sostitu ...

Rilanciare la presenza politica capace di coinvolgere la cittadinanza: nasce “Avella Democratica” Senza voler individuare colpe e responsabilità che sarebbero, inevitabilmente, ben distribuite, ad Avella manca, da qualche tempo, un ragionamento politico capace di coinvolgere quella parte di cittad ...

