Mourinho: “calciatore no vax? Non credo avremo problemi, ma la legge è legge” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Sono cose private, per noi questo è sacrosanto. Qualche giocatore ha avuto il covid e ha chiesto la privacy e lo rispettiamo, lo stesso vale con chi non è vaccinato”. Sono le dichiarazioni di Jose Mourinho alla vigilia di Milan-Roma, il tecnico giallorosso ha parlato del calciatore no vax all’interno della rosa giallorossa. Cresce all’attesa in vista del big match della 20esima giornata del campionato di Serie A. “Ma la legge è la legge, dal momento in cui il Governo decide la decisione va rispettata, vogliamo giocatori che rispettino la legge e che possano giocare. Non penso avremo problemi internamente”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Sono cose private, per noi questo è sacrosanto. Qualche giocatore ha avuto il covid e ha chiesto la privacy e lo rispettiamo, lo stesso vale con chi non è vaccinato”. Sono le dichiarazioni di Josealla vigilia di Milan-Roma, il tecnico giallorosso ha parlato delnoall’interno della rosa giallorossa. Cresce all’attesa in vista del big match della 20esima giornata del campionato di Serie A. “Ma laè la, dal momento in cui il Governo decide la decisione va rispettata, vogliamo giocatori che rispettino lae che possano giocare. Non pensointernamente”. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

sportmediaset : #Roma, #Mourinho: 'Non allenerò mai la #Lazio. Calciatore no-vax? Cose private'. #SportMediaset… - favolafrancis : RT @rtl1025: ?? 'Sono cose private, per noi questo è sacrosanto. Qualche giocatore ha avuto il #covid e ha chiesto la privacy e lo rispetti… - ASPaxRomana1 : RT @sportmediaset: #Roma, #Mourinho: 'Non allenerò mai la #Lazio. Calciatore no-vax? Cose private'. #SportMediaset - ArmandaGelsomin : RT @sportmediaset: #Roma, #Mourinho: 'Non allenerò mai la #Lazio. Calciatore no-vax? Cose private'. #SportMediaset - LAROMA24 : ??? 'Calciatore non vaccinato? Non penso avremo problemi internamente' #Mourinho prima di #MilanRoma #ASRoma -