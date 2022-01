Liverpool | rinviata la semifinale di Coppa di Lega con l’Arsenal

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ladi andata delladitra Arsenal e, inizialmente prevista per domani all’Emirates Stadium, è stata. Il motivo, ovviamente il Covid, nello specifico a causa del “numero crescente di test Covid-19 positivi tra giocatori e personale”. L’annuncio lo ha dato lo stesso, che aveva precedentemente inoltrato la richiesta alla English Football League (EFL). Nelle ultime ore si è infatti registrato un numero “significativo” di nuovi casi, tra cui l’assistente anche l’allenatore Pepijn Lijnders, già Jurgen Klopp, già positivo. La squadra sarebbe quindi “con un numero insufficiente di giocatori a disposizione per giocare l’incontro”. A conclusione, i Reds hanno anche comunicato la chiusura del centro di allenamento. SportFace.

