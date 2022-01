L' Ausl di Bologna | ' Difficile si giochi la gara con l' Inter' L' ultima parola spetta all' Asl

Advertising

TuttoMercatoWeb : L'Ausl di Bologna: 'Difficile che si giochi contro l'Inter. Si va verso stop attività agonistica' - LALAZIOMIA : L’Ausl di Bologna verso la sfida con l’Inter: “Difficile che si giochi, si va verso stop attività agonistica”… - corrierebologna : Bologna-Inter non si giocherà - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: #BolognaInter, direttore dell'Ausl Bologna, Bordon: 'Difficile che domani si giochi. Si va verso uno stop dell'attività ag… - ML_4fun : @gcozzolino Vergogna! Solo becero tifo. Gli ultras dell'#ausl #bologna #BolognaInter -

Ultime Notizie dalla rete : Ausl Bologna

Fantacalcio.it

'Difficile che si giochi. Si va verso uno stop dell'attività agonistica'. Il direttore dell'di, Paolo Bortdon, lancia l'allarme. Il focolaio nel club rossoblù, con 8 giocatori positivi al Covid e in isolamento, mette quindi a serio rischio la disputa della partita di domani alle ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'tuona e annuncia come la partita di domani trae Inter potrebbe venire rinviata: le dichiarazioni del direttore "Difficile che si giochi. Si va verso uno stop dell'attività agonistica". ...“Difficile che si giochi. Si va verso uno stop dell’attività agonistica”. Queste le parole di Paolo Bordon, direttore dell’Ausl di Bologna, alla vigilia della sfida tra i felsinei e l’Inter, valida pe ...Dopo il blocco per Torino e Udinese imposto dalle autorità locali, anche Bologna-Inter resta a rischio in Serie A. A riportarlo è stato il direttore dell'Ausl Bologna, Paolo Bordon: "Difficile che si ...