Covid: oggi in Fvg 3.931 nuovi contagi e 10 decessi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) oggi in Friuli Venezia Giulia su 24.605 test e tamponi sono state riscontrate 3.931 positività al Covid 19, pari al 15,97%. Nel dettaglio, su 11.562 tamponi molecolari sono stati rilevati 2.030 nuovi ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022)in Friuli Venezia Giulia su 24.605 test e tamponi sono state riscontrate 3.931 positività al19, pari al 15,97%. Nel dettaglio, su 11.562 tamponi molecolari sono stati rilevati 2.030...

Advertising

Agenzia_Ansa : Arriva in Italia la pillola anti-Covid di Merck. Il farmaco è stato autorizzato dall'Aifa nei giorni scorsi e da og… - DadoneFabiana : Oggi Paesi come la Francia stanno puntando sullo #smartworking per contenere la corsa del Covid, l’Italia cosa farà… - Corriere : In Italia da oggi la prima pillola contro il Covid: ecco chi può usarla - devyl76 : RT @semprelibero73: Quinto giorno di covid...oggi sto molto meglio di ieri, la febbre è ormai sparita, il mal di testa pure...fortuna l'ho… - antonio_liotta : RT @semprelibero73: Quinto giorno di covid...oggi sto molto meglio di ieri, la febbre è ormai sparita, il mal di testa pure...fortuna l'ho… -