Campaccio 2022 | Nadia Battocletti sfida le africane nel cross della Befana

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo due anni, l’Epifania torna a portare con sé non soltanto la calza ma anche il, tradizionaledi livello internazionale che si disputa il 6 gennaio (l’anno scorso era stato rinviato a marzo a causa dell’emergenza sanitaria). La 65ma edizione di questa prestigiosa kermesse, inserita all’interno del GoldCountry Tour (il massimo circuitoFederazione Internazionale che accorpa i più importantiin giro per il mondo), avrà luogo a San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano). Le donne si cimenteranno sui 6 km, gli uomini sui 10 km: tracciato di non semplice lettura, con alcune brevi asperità.punta a essere grande protagonistagara femminile. L’azzurra, terza alla ...

Advertising

sportface2016 : #Running, #Campaccio 2022: #Battocletti pronta a stupire: 'Lavoro per costruire basi solide' - Luxgraph : Agnes Tirop, una stella del Campaccio che ha smesso di brillare troppo presto - tocco_luca : -1 Al @CampaccioCross Uno sguardo tra storia e parità di genere - Luxgraph : Paola Pigni, Regina del Campaccio, nel 1970 ne aprì le strade alle donne - zazoomblog : Atletica Campaccio 2022: programma orari tv streaming chi parteciperà - #Atletica #Campaccio #2022: #programma -

Ultime Notizie dalla rete : Campaccio 2022

In chiave continentale, il calendariopropone anche molto altro, dagli Europei under 18 a ... riparte daldi San Giorgio su Legnano il 6 gennaio per concludersi il 6 marzo, dopo altre ...LaCross Countryintratterrà gli appassionati di running in quel di San Giorgio su Legnano, località in provincia di Milano, tra mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio. Tra gli uomini spiccano ...Una buona notizia per le persone anziane dal pollice verde e per coloro che non dispongono di un piccolo giardino domestico nel territorio di Castrocaro Terme e Terra del Sole: dopo un lungo periodo d ...La Campaccio Cross Country 2022 intratterrà gli appassionati di running in quel di San Giorgio su Legnano, località in provincia di Milano, tra mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio. Tra gli uomini spiccano ...